Man wil zich niet identificeren en vlucht, wordt aangehouden met taser

De politie heeft zondag in Oisterwijk een man aangehouden die bij een controle weigerde zich te legitimeren. Hij fietste weg en werd korte tijd later aan de Almystraat met behulp van een taser aangehouden.

Agenten hielden bij het station een controle vanwege fietsendiefstallen. Toen zij de man om zijn identiteitsbewijs vroegen, ging hij ervandoor. Waarom hij vluchtte, is niet bekend.

Bij de aanhouding is naast een taser ook pepperspray gebruikt. Ook werd een politiehelikopter ingezet. De man heeft een boete gekregen.