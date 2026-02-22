Automobilist vliegt uit bocht en botst op bomen bij knooppunt Galder

Een automobilist is zondagmiddag uit de bocht gevlogen bij knooppunt Galder. De auto kwam tegen een aantal bomen tot stilstand. De bestuurder hoefde niet naar het ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde op de A58 in de richting naar de A16. De automobilist is ter plaatse nagekeken door het ambulancepersoneel en moest daarna met de politie mee.

Een berger heeft de auto afgevoerd. Een asfaltreiniger heeft de modder van het wegdek verwijderd. Ook worden de beschadigde bomen omgezaagd, omdat die een gevaar vormen voor het verkeer. Zodra dat is gebeurd, gaat de afgesloten rijstrook weer open.