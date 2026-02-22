Oprichters WensAmbulance Brabant verrast met koninklijke onderscheiding

De twee oprichters van WensAmbulance Brabant zijn zondagmiddag verrast door burgemeester Corine van Overdijk van Valkenswaard. Frans van Gerven en Giel van Genugten kregen tijdens de vrijwilligersdag een koninklijke onderscheiding voor alles wat ze de afgelopen vijftien jaar voor de stichting hebben betekend.

Het begon vijftien jaar geleden aan een keukentafel. De rest is toch wel een stukje Brabantse geschiedenis. De twee heren richtten destijds samen WensAmbulance Brabant op. Zondag werden ze in het zonnetje gezet en benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Toen de burgemeester die woorden uitsprak schoot Frans meteen vol op het podium. Frans is naderhand nog steeds in vol ongeloof. "Dit is echt een verrassing. Ik ben er stil van. Dit had ik niet verwacht", vertelt hij. Ook Giel kan het amper geloven. "Dit was echt een verrassing. Ik heb weleens tegen mijn vrouw gezegd dat als ze er over zouden beginnen, het van mij niet hoefde, maar ik ben er wel heel blij mee.” WensAmbulance Brabant beschikt vandaag de dag over zes ambulances en 160 vrijwilligers. De afgelopen vijftien jaar lieten ze 855 wensen in vervulling gaan en het einde is nog lang niet in zicht. "Het mooiste dat we kunnen doen is mensen een mooie dag laten beleven", legt Frans uit.