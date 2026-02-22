Oprichters WensAmbulance Brabant verrast met koninklijke onderscheiding
De twee oprichters van WensAmbulance Brabant zijn zondagmiddag verrast door burgemeester Corine van Overdijk van Valkenswaard. Frans van Gerven en Giel van Genugten kregen tijdens de vrijwilligersdag een koninklijke onderscheiding voor alles wat ze de afgelopen vijftien jaar voor de stichting hebben betekend.
Het begon vijftien jaar geleden aan een keukentafel. De rest is toch wel een stukje Brabantse geschiedenis. De twee heren richtten destijds samen WensAmbulance Brabant op. Zondag werden ze in het zonnetje gezet en benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Toen de burgemeester die woorden uitsprak schoot Frans meteen vol op het podium.
Frans is naderhand nog steeds in vol ongeloof. "Dit is echt een verrassing. Ik ben er stil van. Dit had ik niet verwacht", vertelt hij. Ook Giel kan het amper geloven. "Dit was echt een verrassing. Ik heb weleens tegen mijn vrouw gezegd dat als ze er over zouden beginnen, het van mij niet hoefde, maar ik ben er wel heel blij mee.”
WensAmbulance Brabant beschikt vandaag de dag over zes ambulances en 160 vrijwilligers. De afgelopen vijftien jaar lieten ze 855 wensen in vervulling gaan en het einde is nog lang niet in zicht. "Het mooiste dat we kunnen doen is mensen een mooie dag laten beleven", legt Frans uit.
Welke wens is je altijd bijgebleven?
“Het meest bijzondere is het contrast", licht Giel toe. "De meeste bijeenkomsten zijn vrolijk met een traan erbij. Maar één keer was bij een wens de hele familie bij elkaar die heel vrolijk en gezellig waren terwijl ze samen aten. Daags daarna gingen we iemand ophalen in het ziekenhuis die afscheid wilde nemen thuis en dat was zo droevig. Die mensen hebben thuis twee uur zitten huilen. Dat contrast was heel groot en is mij altijd bijgebleven."
Voor Frans was het een wens die vorig jaar in vervulling ging. "We zijn toen een week naar Spanje gegaan met een vrouw die heel erg ziek was. Ik heb echt genoten van hoe die vrouw zo aan het genieten was tijdens die reis. Die glimlach op haar gezicht, daar doe je het voor."
Nooit 'nee' hoeven verkopen
Het gebeurt wekelijks dat ze bij WensAmbulance een belletje krijgen met een verzoek voor dezelfde avond. “Laatst belde iemand voor zijn vader die thuis met een gebroken heup lag en afscheid wilde nemen van zijn vrouw (en moeder) die stervende lag in het verpleeghuis. Er zijn dan altijd mensen die zeggen, dat doe ik wel", zegt Giel.
Natuurlijk komt het wel eens voor dat ze meerdere wensen op een dag in vervulling laten gaan. Mochten dat er ineens heel veel zijn, kunnen ze altijd hulp inschakelen van de Vereniging WensAmbulance Nederland. "Maar 'nee' verkopen hoeven we niet. Dat staat niet bij ons in het woordenboek", vertelt Frans.
Ook zondag tijdens de vrijwilligersdag gaat het werk door en rijden er twee ambulances rond om wensen in vervulling te laten komen.