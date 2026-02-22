Ravage na ongelukken op A58 bij Sint Willebrord

Op de A58 bij Sint Willebrord hebben zondagavond twee ongelukken plaatsgevonden. De weg richting Breda was lange tijd dicht. Reizigers konden omrijden via de A17 en A16.

Bij een van de ongelukken kwam een auto op zijn zijkant tot stilstand op de vluchtstrook. De andere auto zo'n 200 meter verderop was een kwartier eerder tegen de vangrail beland. Op de weg lagen brokstukken en glas.

Geen gewonden

Niemand raakte bij de ongelukken gewond. Eén persoon is nagekeken in de ambulance. Het is niet bekend wat de oorzaken zijn. Mogelijk lag er een klapband op de weg.

De weg was tot half elf dicht door bergingswerkzaamheden en omdat de weg gereinigd moest worden van modder en brokstukken.