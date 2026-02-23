Gian van Veen baalt van negendarter: 'Kostte me waarschijnlijk de finale'

Gian van Veen is tweede geworden tijdens het Poland Darts Open in Krakau. De darter uit Andel moest in de finale zondagavond zijn meerdere erkennen in wereldkampioen Luke Littler. De Engelsman won met 8-4.

Van Veen maakte tijdens het begin van de finale tegen Littler indruk met een uitgooi van 112, een veertiendarter en een negendarter, maar na vijf legs liep de Engelsman toch bij hem weg en had hij geen antwoord meer. Voor de laatste twee legs had Littler maar 28 darts nodig.

"Natuurlijk was ik heel blij om die negen-darter te gooien, maar ik was zo enthousiast daarover - het was mijn eerste negendarter op het podium- dat dit me waarschijnlijk de finale heeft gekost", vertelde Van Veen na de wedstrijd. "Dat gaf Luke vervolgens een impuls. Natuurlijk ben ik kapot van dit resultaat. Ik word het verliezen van finales nu wel een beetje moe, maar dit hoort bij het spel. Maar ik blij dat ik weer een finale haalde. Het was een geweldig weekend."

Van Veen bereikte de finale in Krakau via overwinningen op onder andere oud-wereldkampioen Luke Humphries (7-5) en landgenoot Wessel Nijman (6-2). Tijdens die laatste wedstrijd haalde de darter uit Andel een gemiddelde van 107,50 met drie pijlen.