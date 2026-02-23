Meisje raakt tanden kwijt bij mishandeling tijdens carnaval in Breda

Een tiener is op carnavalszaterdag, 14 februari, in Breda door een onbekende man in haar gezicht geslagen. Ze verloor hierbij twee tanden. De mishandeling vond rond vijf uur 's middags plaats vlak bij restaurant Rodeo aan de Grote Markt.

Het meisje heeft ruim een week later nog steeds last van hoofdpijn. Volgens de politie gaat het om een tiener, maar haar precieze leeftijd wil de politie vanwege haar privacy niet zeggen.

De verdachte wordt tussen de 25 en 30 jaar oud geschat. Hij is wit, zo'n 1,80 tot 1,85 meter lang en heeft een normaal postuur. Hij heeft donker kort haar en droeg op het moment van de mishandeling een bril. Hij droeg een supermanpak met een rode cape.

De verdachte was in het gezelschap van een vrouw. Zij is 1,70 meter lang. Ook zij is wit, ze heeft blond krullend haar en zou vermoedelijk een wintersportoutfit hebben gedragen.

De politie vraagt mensen die weten wie de verdachten zijn zich te melden.