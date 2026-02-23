Vrouw raakt tanden kwijt bij mishandeling tijdens carnaval in Breda

Een vrouw is tijdens carnavalszaterdag 14 februari door een onbekende man in haar gezicht geslagen in Breda. Ze verloor hierbij twee tanden. De mishandeling vond rond vijf uur 's middags plaats vlakbij restaurant Rodeo aan de Grote Markt.

De verdachte wordt tissen de 25 en 30 jaar oud geschat. Hij is wit, zo'n 1,80 tot 1,85 meter lang en heeft een normaal postuur. Hij heeft donker kort haar en droeg op het moment van de mishandeling een bril. Hij droeg een supermanpak met een rode cape.

De verdachte was in het gezelschap van een vrouw. Zij is 1,70 meter lang. Ook zij is wit, ze heeft blond krullend haar en zou vermoedelijk een wintersportoutfit hebben gedragen.

De politie vraagt mensen die weten wie de verdachten zijn zich te melden.