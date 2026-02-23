De dag van premier Rob Jetten: van beëdiging tot het bordes

Het is een belangrijke dag voor Udenaar Rob Jetten. Maandagochtend is het kabinet-Jetten beëdigd in Paleis Huis ten Bosch in Den Haag en even daarna stond de nieuwe premier met zijn ministersploeg op het bordes. Hier zie je hoe de dag van de nieuwe minister-president verloopt.

Rond half tien maakt Jetten zijn opwachting bij Paleis Huis ten Bosch in Den Haag voor de beëdiging als minister-president door koning Willem-Alexander. De eerste D66-premier van het land gaat samen met de rest van zijn kabinet van D66, VVD en CDA bij de koning langs.

Jetten maakt zijn opwachting bij Paleis Huis ten Bosch (foto: ANP).

Binnen in het paleis schudden koning Willem-Alexander en Rob Jetten elkaar de hand. Samen ondertekenen zij de Koninklijke Besluiten in de vergaderkamer van het paleis, waarmee het ontslag van de vertrekkende bewindspersonen uit Kabinet Schoof wordt getekend, net als de benoeming van de nieuwe bewindspersonen.

Rob Jetten schudt de hand van de koning (foto: ANP).



Ook de andere ministers en staatssecretarissen maken hun opwachting bij Paleis Huis ten Bosch. Jetten is niet de enige met Brabantse roots. Zo wordt Tom Berendsen uit Breda namens het CDA minister van Buitenlandse Zaken. Elanor Boekholt-O'Sullivan uit Breda (D66) wordt de nieuwe minister van Volkshuisvesting. Oud-informateur Rianne Letschert (D66) uit Stiphout wordt de minister van Onderwijs, cultuur en wetenschap. Sjoerd Sjoerdsma (D66), geboren in Eindhoven, wordt minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Bredanaar Thierry Aartsen komt namens de VVD op de plek als minister van Werk en Participatie. Sandra Palmen uit Cuijk blijft de partijloze staatssecretaris Herstel en Toeslagen. Lees hier meer over de Brabantse bewindspersonen.

Ook de andere bewindspersonen maken hun opwachting (foto: ANP).

Er worden heel wat handjes geschud op de dag van de beëdiging. In de Oranjezaal van Paleis Huis ten Bosch groeten de koning en de premier elkaar opnieuw. Mocht het de koning ontgaan zijn wie toetreden tot het nieuwe kabinet dan wordt dat gauw duidelijk. Rob Jetten stelt de nieuwe bewindspersonen stuk voor stuk voor aan de koning bij binnenkomst. In de koninklijke zaal vol pracht en praal worden Jetten en de andere kabinetsleden rond tien uur vervolgens officieel beëdigd.

In de Oranjezaal wordt Jetten officieel beëdigd als premier (foto: ANP).



Na de beëdiging is het tijd voor een omkleedsessie. Omdat de mannelijke ministers in pak en niet in jacquet op de bordesfoto gaan, moeten ze zich omkleden in het paleis. Daarna volgt de foto op het bordes, de staatssecretarissen zijn daar niet bij. Met hen is in het paleis nog even een groepsfoto van het hele kabinet gemaakt.

Alle leden van het beëdigde kabinet-Jetten (foto: ANP).

Ondanks zijn strakke planning maakt premier Jetten tussendoor nog even tijd voor een selfie met de D66-bewindslieden. De foto deelt hij op zijn persoonlijke socialmediakanalen. Vanaf vandaag heeft Jetten ook een nieuw X-account @minpres, dat hij overneemt van Dick Schoof. Vanochtend zijn alle posts van Schoof verwijderd. De naam bij het account is vlak voor de beëdiging van het nieuwe kabinet aangepast. Hetzelfde geldt voor X-accounts van alle bewindspersonen. Daarvan zijn alle posts verwijderd. Daarna wordt de naam aangepast. Als het ministerie van naam verandert, dan verandert dat bij het account ook.

Voor Elanor Boekholt-O'Sullivan uit Breda (D66) is de beëdiging niet het enige feestje vandaag. De voormalig luchtmachtofficier en luitenant-generaal is ook jarig. De kersverse minister van Volkshuisvesting blaast vijftig kaarsjes uit.

Elanor Boekholt-O'Sullivan wordt minister van Volkshuisvesting (foto: Rias Immink/ANP).

Daar is-ie dan, de bordesfoto. Koning Willem-Alexander gaat traditiegetrouw met de nieuwe ministersploeg op de foto op de trappen van Paleis Huis ten Bosch. Jetten en zijn vicepremiers (Yesilgöz en Van den Brink) staan het dichtst bij de koning. De overige ministers staan op volgorde van hoe oud hun ministerie is. Helemaal rustig verloopt de bordesscène niet. Op de achtergrond is wat lawaai te horen van demonstranten van Extinction Rebellion die bij de hekken van Paleis Huis ten Bosch aan het protesteren zijn.

De nieuwe ministersploeg gaat traditiegetrouw op de foto op de trappen van Paleis Huis ten Bosch (foto: ANP).

