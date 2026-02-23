Brabantse BBB onverschillig over leiderschapskwestie: 'Hebben vertrouwen'

Het rommelt in de Boer Burger Beweging (BBB). Kamerlid Caroline van der Plas stopt als leider en wordt opgevolgd door Henk Vermeer. Daarmee wordt de, onder de achterban, populaire oud-minister Mona Keijzer gepasseerd. Enkele prominente BBB'ers zijn het daar niet mee eens, zo blijkt uit een brief. Ondertussen mengt de Brabantse afdeling zich niet in de discussie over het leiderschap van de partij die in 2023 de grootste werd in alle provincies. "Wij hebben geen voorkeur, we hebben alle vertrouwen", zegt fractievoorzitter Marco Havermans.

Eerste Kamerlid Robert van Gasteren, demissionair staatssecretaris van Defensie Gijs Tuinman en voormalig Tweede Kamerlid Claudia van Zanten schreven afgelopen weekend een brief waarin ze aangeven het niet eens te zijn met de gang van zaken rond de leiderschapswissel .

"Het gaat ons niet om de persoon van Henk Vermeer, die wij waarderen en respecteren om zijn tomeloze inzet en dossierkennis. Echter, we hebben in Mona een zeer ervaren bestuurder en politicus, alsook een stemmenkanon. Iemand die het brede publiek aanspreekt en die niet voor niets ooit gepresenteerd werd als beoogd premier", schrijven de drie.

Havermans (25 jaar oud en sinds eind vorig jaar fractievoorzitter in Provinciale Staten) bekijkt het allemaal vanaf de zijlijn. "We hebben er niet veel over te zeggen, zeker zolang Mona [Keijzer, red.] nog niets heeft laten weten."

Wat hem betreft kiezen de leden van de BBB voorafgaand aan Tweede Kamerverkiezingen een lijsttrekker en politiek leider. "Dat is een goed moment om de koers te bepalen." Als het maandag beëdigde kabinet Jetten-I de rit uitzit, kan het dan nog wel jaren duren voordat de BBB-leden zich over het leiderschap mogen uitspreken. Moeten die tot die tijd op hun handen zitten? "Er zijn altijd manieren om het aan te kaarten", zegt Havermans daarover. "We zijn een democratische ledenpartij."