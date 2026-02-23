Man (79) gedood door zijn schoonzoon, die heeft spijt maar waarvan precies?

Marc K. (35) uit Oss zit al ruim drie maanden vast voor het doden van zijn schoonvader (79). Dat bleek maandag tijdens een eerste tussentijdse zitting in de rechtbank in Den Bosch. De 79-jarige man verbleef in een zorginstelling in Deurne toen hij werd gedood.

De 35-jarige Marc K. uit Oss was maandag naar de rechtbank gekomen, maar hij zei maar één ding: “Ik heb er veel spijt van.” Maar waar K. precies spijt van heeft, werd niet duidelijk. Duidelijk is wel dat het openbaar ministerie het hoog opneemt en K. vervolgt voor moord. K. heeft een relatie met de stiefdochter van de 79-jarige overleden man, zo werd duidelijk uit navraag bij de advocaat van K. In de voorlopige tenlastelegging van het openbaar ministerie is te lezen dat K. wordt verdacht van moord, dus van het met opzet doden van zijn schoonvader.

Hij is de naar de kamer van zijn schoonvader gegaan en heeft een latex handschoen aangedaan. Vervolgens heeft hij die gehandschoende hand op de neus en mond van het slachtoffer gelegd, waarna de man overleed. Het ANP schreef eerder dat K. zijn daad ook zou hebben gefilmd om aan zijn vriendin te laten zien.

In de rechtszaal was een flink aantal familieleden aanwezig en enkelen maakten ook wel contact met K. toen hij binnenkwam. K. maakte een betrokken indruk, maar zei niets, behalve dat hij spijt had. Op 22 mei is een volgende zitting, maar dan zullen er alleen onderzoekswensen besproken worden. Wanneer de inhoudelijke zitting zal zijn, is nog niet bekend. Tot die tijd blijft Marc K. in ieder geval vastzitten in zijn cel in Vught. Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.

