44-jarige man uit Asten overlijdt bij ongeluk in Mill

Een 44-jarige man uit Asten is maandag om het leven gekomen bij een ongeluk op de N264 in Mill. Twee auto’s botsten rond het middaguur frontaal op elkaar en de automobilist uit Asten overleefde de botsing niet.

De bestuurder van de andere auto raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Deze automobilist is aangehouden. Dat is een standaard procedure bij een dodelijk ongeval. Beide slachtoffers zaten alleen in de auto.

Twee brandweerwagens, een ambulance en de politie kwamen naar de plek van het ongeluk. Hoe de botsing heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. Dat wordt door de politie onderzocht. De weg was voor dit onderzoek lange tijd afgesloten.