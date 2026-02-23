Automobilist komt om het leven bij ongeluk in Mill

Bij een ongeluk op de Volkelseweg, de N264, in Mill is maandagmiddag een automobilist om het leven gekomen. Twee auto’s botsten rond het middaguur frontaal op elkaar en een van de bestuurders overleefde de botsing niet.

De bestuurder van de andere auto raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Deze automobilist werd ook aangehouden. Dat is een standaard procedure bij een dodelijk ongeval. Beide slachtoffers zaten alleen in de auto.

Twee brandweerwagens, een ambulance en de politie kwamen naar de plek van het ongeluk. Hoe de botsing heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. Dat wordt door de politie onderzocht. De weg is voor dit onderzoek afgesloten.