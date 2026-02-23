Willy en René ergeren zich: 'Leek of iedereen carnaval in de benen had'

Gelukkig konden de gebroeders Van de Kerkhof dit weekend naar de Olympische Spelen kijken, want op de voetbalvelden was niet veel te genieten. "Het was overal een drama, niet alleen bij PSV. Als je ziet hoe vaak spelers een tegenstander willen aanspelen en de bal gewoon uit schieten", moppert René.

"Je zag heel veel foute passes", zag ook Willy. "Misschien hebben ze allemaal carnaval gevierd en moesten de laatste druppels alcohol nog uit de benen." PSV onttrok zich in de eerste helft tegen sc Heerenveen niet aan de algehele malaise in het Nederlandse betaalde voetbal, stellen de gebroeders in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Joey Veerman werd terecht gewisseld", vond Willy over de middenvelder die met een domme breedtepass de tegengoal van Heerenveen inluidde. "Die was er echt met zijn hoofd niet bij, maar wie wel? Zo'n speler moet je er op tijd uithalen en de volgende keer weer gewoon opstellen"

Positief bij PSV was naast de overwinning (3-1) de terugkeer van de spitsen Boadu en Pepi. Vooral de laatste maakte een goede indruk op de broers. "Pepi kwam er goed in, hij was heel belangrijk voor PSV en maakte een schitterende goal", vond Willy. Volgens René rijst de vraag of PSV de spits wel moet verkopen. "Ik vind eigenlijk dat hij nog een jaar hier moet blijven ", zo beantwoordt hij zijn eigen vraag. "Maar dat moet hij ook zelf willen anders houdt het op."

"Raheem Sterling, een miskoop: jammer!"

Willy was zondagavond nog in De Kuip bij Feyenoord-Telstar waar Raheem Sterling zijn debuut maakte voor de Rotterdammers. "O ja, viel hij in?' vraagt Willy veelbetekenend. Waar Willy de verrassende aanwinst van Feyenoord nog een kans wil geven, heeft René zijn mening al klaar. "Een drama. Of hij speelde een balletje terug of hij lag op de grond. Een miskoop, heren van Feyenoord. Jammer!" Dan maakte een andere internationale beroemdheid uit de sportwereld dit weekend meer indruk op Willy: Jutta Leerdam. De Olympisch schaatskampioen op de 1000 meter was zaterdag te gast in de Legend Lounge van het Philips Stadion waar hij een van de gastheren is. "Voetballen was even niet het belangrijkste in de lounge. En ze ging met iedereen op de foto. Ja ook met mij, ze wilde met de knapste man op de foto dus dat doen we dan even. En ze juichte bij alle goals van PSV." Waarop René toevoegt: "Maar ze juichte volgens mij ook bij de goal van Heerenveen."

"De vader van de premier heeft met ons gevoetbald."

Jutta was niet de enige bijzondere persoon met wie Willy op de foto ging. In het Eindhovens Dagblad dook een foto op waarop de gebroeders als jonge mannekes te zien zijn met Anton Jetten, de vader van de kersverse minister-president. "Die ken ik nog wel", zegt Willy. Aardige jongen, goede voetballer maar hij stond wel reserve. Iets te klein voor de wereldtop." Maar evengoed hebben de gebroeders dus wel met de vader van de premier gevoetbald. "Ho ho!", roept René streng. "Net andersom: Anton heeft met óns gevoetbald."