12 brabantse veerponten krijgen 950.000 euro om elektrisch te gaan varen

De provincie stelt 950.000 euro beschikbaar voor pilots om 12 Brabantse veerponten elektrisch te laten varen. Hoewel de veerponten niet onder het openbaar vervoer vallen en ook geen taak zijn van de provincie, willen Gedeputeerde Staten toch helpen bij de verduurzaming van de veerdiensten.

Het geld is bedoeld voor de twaalf kabel- en gierponten in Brabant. Dat zijn ponten die gebruikmaken van een kabel om het water over te steken. Het college kiest voor dit type veren omdat het om een relatief groot deel van de 37 Brabantse pontjes gaat. Daarnaast is er in Nederland nog weinig ervaring met het verduurzamen van dit type veer. Ook zijn de kosten hoog. In verschillende proefprojecten moet nu gaan worden onderzocht hoe dit allemaal makkelijker kan.

Als zo'n pilot leidt tot daadwerkelijk overstappen op elektriciteit, is de provincie bereid om maximaal de helft van de kosten voor rekening te nemen. Mocht een andere overheid, bijvoorbeeld een gemeente of andere provincie, ook mee willen betalen, draag Brabant een kwart bij.

"We zien de grote meerwaarde van de veren voor de bereikbaarheid van onze provincie" zegt verkeersgedeputeerde Stijn Smeulders (PvdA). "Daarom hebben we in ons bestuursakkoord al afgesproken in te zetten op verduurzaming en versterking van de veren. Dat doen we door nu te helpen bij een investering waar heel Brabant vele jaren plezier van kan hebben."

Gedeputeerde Energie Bas Maes (SP): "Na de auto en de bus is het een logische volgende stap om ook onze veerdiensten te verduurzamen. Goede laadinfrastructuur is langs onze vaarwegen nog geen vanzelfsprekendheid. Door daarin te investeren, maken we elektrisch varen mogelijk én leggen we een basis voor verdere verduurzaming op en rond het water in Brabant."

Brabant kent een bont palet van 37 verschillende veerverbindingen. Het gaat om 10 voetveren, 14 fiets- en voetveren en nog eens 13 auto- en fietsveren. De bouwjaren, vaarfrequenties en organisatievormen van de veren lopen enorm uiteen.