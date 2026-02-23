Penthouse van zes miljoen in centrum Eindhoven: 'Vergelijk het met Dubai'

Het is het grootste en meest exclusieve penthouse dat Eindhoven ooit heeft gekend. Sinds kort staat het te koop. “Je moet gauw denken aan een bedrag dat richting de zes miljoen euro gaat, afhankelijk van het afwerkingsniveau waarvoor je kiest”, zegt makelaar Pieter van Santvoort.

“Dit is uniek voor Eindhoven, uniek voor Brabant en ook wel een beetje uniek voor Nederland. Je vergelijkt het met steden zoals Dubai en New York. Daar is het heel gewoon om grote penthouses te hebben, maar voor Eindhoven is het one of a kind.” Het penthouse ligt ook nog eens in het centrum van Eindhoven, op de vijftiende etage. Het heeft een woonoppervlak van 600 vierkante meter verdeeld over twee woonlagen. Daarbovenop is er nog een dakterras van 250 vierkante meter. Als de bewoner van het penthouse een van de liften gebruikt, gaat-ie rechtstreeks naar boven of naar beneden. Niemand kan dan tussendoor instappen. Een exclusief recht. “Vanwege de veiligheid en een stuk privacy.”

In het penthouse zitten enorme raampartijen (foto: Rogier van Son).









Nu ziet alles er nog ‘kaal’ uit. Dat is bewust want dan kan de koper het naar eigen wens laten afwerken. Opvallend zijn de enorme raampartijen. Hierdoor kun je als je wat rondloopt over de hele stad uitkijken. “We zien hier het Philipsstadion, het Evoluon. En als we de andere kant op lopen, dan zien we de rest van de stad. En als we weer kampioen worden, dan feest je mee vanuit je eigen penthouse." Ook op het enorme dakterras heb je een 360 graden zicht over de stad Eindhoven. “Op deze verhoging komt een heel mooie houten vlonder. Daar kun je een jacuzzi op zetten. Of een mooie lange eettafel waar je met vrienden kunt eten.”

Makelaar Pieter van Santvoort met op de achtergrond het stadion van PSV (foto: Rogier van Son).

“Het is echt een villa op hoogte. We weten dat dit de komende tien jaar niet in Eindhoven komt.” De makelaar heeft al bezichtigingen gehad. “Ik ga geen uitspraken doen over wie er wel en niet interesse heeft getoond.” En dus blijft het gissen of het om bijvoorbeeld een voetballer van PSV, een artiest of een directeur van een groot bedrijf gaat. Het is in ieder geval een exclusieve vijver waarin hij vist. “Er zijn meer mensen die het niet kunnen betalen dan die het wel kunnen betalen.” De komende tien jaar zal er regelmatig over dit penthouse gesproken worden, zo verwacht makelaar Van Santvoort. “Want de bewoner zal spraakmakend zijn. ‘Kijk eens daarboven, daar woont die en die. Dat gaat wel gebeuren.

Waarom zo’n exclusief penthouse? Projectontwikkelaar Mark Janssens van SDK Vastgoed: “In 2016 heeft de gemeente Eindhoven een prijsvraag uitgeschreven voor deze locatie. Onderdeel daarvan was dat het een project moest worden voor de inclusieve samenleving, met onder andere sociale huur. Maar wij vonden het belangrijk dat we ook aan de andere zijde van het spectrum appartementen realiseerden. En daarom ook een inclusieve samenleving voor het hogere segment.”