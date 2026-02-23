Navigatie overslaan

Stukjes glas in kerriekruiden, klanten gewaarschuwd potjes terug te brengen

Vandaag om 15:56 • Aangepast vandaag om 16:21
De kruidenmix waar stukjes glas in kunnen zitten (foto: Udea).
De Veghelse groothandel Udea roept potjes met kerriekruiden terug, omdat er stukjes glas in kunnen zitten. Het gaat om de biologische Duqqa! Kerrie India kruidenmix van 60 gram, met als houdbaarheidsdatum 17 september 2026. Het product wordt verkocht bij onder meer Ekoplaza.

Rochelle Moes

De groothandel voor biologische levensmiddelen roept klanten nu op de kerriekruiden niet te gebruiken. Klanten kunnen het product terugbrengen naar de winkel, waar ze hun geld terugkrijgen. 

Het is niet duidelijk hoe het glas in de kruiden terecht is gekomen. Vorige maand riep Udea ook al een andere kruidenmix van datzelfde merk terug vanwege mogelijke glasstukjes. Het ging toen om de cajunkruiden.

