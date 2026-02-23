Stoep maakt plaats voor groenstrook, straat verandert in hindernissenbaan

In Heesch is een wandeling over de Molenstraat ineens een hindernissenparcours geworden. De stoep houdt na tien meter op, gevolgd door een zandbak. Wie verder wil, moet oversteken en aan de overkant weer hetzelfde doen, of ervoor kiezen om helemaal op de straat te lopen. De zandbakken moeten later groenstroken worden, zoals de gemeente wilde.

Te hard rijden Bart de Schrijver loopt ook vaak door de Molenstraat. "Het is wachten op een ongeluk hier. Mensen rijden hier als gekken", vertelt hij. Ook Eric van Drunen, die dagelijks zijn hond uitlaat en door de straat loopt, vindt dat. "Als je een hond hebt, dan moet je hem kort houden. Auto's komen hier hard doorheen gereden. De gemeente had het geld ergens anders aan moeten besteden, niet hieraan."

Voor de 92-jarige buurtbewoner Toos van Kaathoven is de situatie nu erg gevaarlijk. "Ook met rollators en kinderwagens, en als je je hond uitlaat; alles moet over de straat heen. Ik weet niet wie dit heeft uitgevonden, maar dit is niet goed. Ik moet nu ook over straat lopen."

Meer groen In 2024 maakte de gemeente Bernheze bekend dat ze in een paar dorpen, waaronder Heesch, meer groen willen aanleggen. Hans Bongers van de lokale partij ONS Bernheze reageert verbaasd op het zigzaggend wandelen in de Molenstraat. Hij vindt het dom. "Hoe krijg je het verzonnen? Haha."

Hij denkt dat er waarschijnlijk met de beste bedoelingen iets is aangelegd, maar dat er even vergeten is rekening te houden met verkeersveiligheid. "Ik heb zondag een schriftelijke vraag gesteld aan het college en ik hoop daar snel antwoord op te krijgen. Want er moet nog meer worden aangelegd. Voorkomen is beter dan genezen", vertelt hij.

Onnodig

Volgens Bongers is de situatie moeilijk uit te leggen aan bewoners. "Als je zegt: dat is vanwege het groen, dan zeggen ze: 'Als er een straat is waar al veel groen is, dan is het hier. Sla dit stuk dan over, bespaar geld, en besteed het waar alleen maar steen ligt.'"

Dat vindt ook Eric van Drunen, die met de hond aan het wandelen was. "Het was al groen hier. Ik zou graag willen dat hier weer een trottoir is, zodat je gewoon weer kunt lopen. Geef mij maar stoep."

Reactie gemeente

De Gemeente Bernheze laat weten dat verkeersveiligheid altijd voorop staat. Ook zegt de gemeente zich ervan bewust te zijn dat niet alle bewoners tevreden zijn over de uitvoering en dat dit wordt betreurd.

Volgens de gemeente zijn bewoners sinds 2024 betrokken via brieven, een informatieavond en een online reactieformulier. De klachten worden serieus genomen en de gemeente gaat met bewoners in gesprek om naar oplossingen te kijken. De schriftelijke vraag van Hans Bongers wordt beantwoord binnen 30 dagen.