Helmond krijgt 17 miljoen euro voor aanpassing aan randweg: 'Enorme steun'

De gemeente Helmond krijgt flinke financiële steun om in de toekomst goed bereikbaar te blijven. De provincie stelt ruim 17 miljoen euro beschikbaar voor aanpassingen aan de Oostelijke Randweg. "Dit voelt als een enorme steun", zegt Martijn de Kort, wethouder Mobiliteit.

Om de bereikbaarheid te verbeteren, zijn aanpassingen nodig waardoor het verkeer zoveel mogelijk om de stad heen wordt geleid. Het gaat hierbij om aanpassingen aan de kruisingen van de N279, Rochadeweg en N612, de zogenaamde Oostelijke Randweg.

De gemeente Helmond is door het Rijk aangewezen als grootschalige woningbouwlocatie, en kan met steun van het Rijk de komende jaren 3500 huizen bouwen. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de stad goed bereikbaar blijft. Zonder maatregelen gaat dat niet lukken.

Dit maakt het mogelijk om stap voor stap minder auto’s toe te laten op de Kasteel-Traverse, een drukke, doorgaande weg dwars door het centrum van Helmond. Verkeer dat niet in het centrum hoeft te zijn, wordt via andere wegen omgeleid. Het centrum blijft daardoor goed bereikbaar voor bezoekers en bewoners. De Oostelijke Randweg speelt daarnaast een belangrijke rol bij een betere doorstroming in de hele regio.

Martijn de Kort, wethouder Mobiliteit, is blij met de steun van de provincie. "De brief die we van de provincie Noord-Brabant hebben ontvangen, voelt als een enorme steun. Deze verbetering van de doorstroming van autoverkeer in de regio is cruciaal voor de bereikbaarheid van Helmond. We kunnen als Helmond een heleboel maatregelen nemen, maar als dat niet samen oploopt met maatregelen in de regio, loopt alles alsnog vast."

Nog meer geld nodig

Wel moet Helmond nog even geduld hebben, want hoewel het Rijk de woningbouwambities van Helmond steunt, ging het demissionaire kabinet nog niet akkoord met het geld dat nodig is. Helmond kreeg wel al 33 miljoen euro voor gebiedsontwikkeling maar om al het extra verkeer goed te laten doorstromen, is nog meer geld nodig.

De provincie laat weten dat het nieuwe kabinet het ontbrekende geld beschikbaar moet stellen om alles te kunnen realiseren. De gemeente Helmond heeft hier vertrouwen in, omdat de Tweede Kamer begin deze maand een motie van CDA-kamerlid Boelsma-Hoekstra heeft aangenomen. In die motie verzoekt zij de regering om geld dat beschikbaar komt eerst toe te kennen aan Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo-Enschede en Helmond. Die vier steden zijn aangewezen als grootschalige woningbouwlocatie.

Andere investeringen

Naast maatregelen voor autoverkeer investeren Helmond en de provincie ook in openbaar vervoer en fietsers en in betere voorzieningen voor wandelen en samen reizen. Een grote verkeersstudie die nu loopt, brengt alle plannen samen zodat ze goed op elkaar en op de regio worden afgestemd.