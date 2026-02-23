Navigatie overslaan

Landelijke Sinterklaasintocht dit jaar in Grave? ‘De link is snel gelegd’

Vandaag om 20:10 • Aangepast vandaag om 22:53
De ambtsketting van Land van Cuijk (links) en die in het filmpje zichtbaar is (foto's: gemeente Land van Cuijk/Sinterklaasjournaal.)
De ambtsketting van Land van Cuijk (links) en die in het filmpje zichtbaar is (foto's: gemeente Land van Cuijk/Sinterklaasjournaal.)

De landelijke intocht van Sinterklaas lijkt dit jaar in Grave te zijn. Dat kun je concluderen uit een filmpje dat sinds maandag te zien is op de website van het Sinterklaasjournaal. De oplettende kijker ziet daarin duidelijke aanwijzingen naar de vestingstad.

Rochelle Moes

Zo is in de korte video te zien hoe iemand met een ambtsketen van de gemeente Land van Cuijk een fles uit het water vist. Ere wie ere toekomt: het Instagramaccount Sint Weetjes was scherp op die hint.

Iemand die alles weet over Grave is Peter Linders, van Stichting Vestingstad Grave. Als Omroep Brabant hem vraagt naar de mogelijke komst van Sinterklaas, valt hij even stil. “Ik moet even overleggen”, zegt hij. En even later: “Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik ga niet ontkennen, maar ook niet bevestigen.”

“Jullie hebben goed onderzoek gedaan."

Hij geeft toe dat het filmpje weinig aan de verbeelding overlaat. “De link met onze gemeente is zo gelegd”, zegt hij. “Ik herken de ambtsketen van Land van Cuijk. De fles ligt in de Maas bij Grave, je ziet de Loswal. En in de schittering van het water meen ik zelfs de bakenbomen te zien. Als ik dit raadsel moest oplossen, dan wist ik het wel”, lacht Linders. “Maar ik heb niks verraden.”

Bij de gemeente Land van Cuijk houden ze maandagavond hun lippen nog stijf op elkaar. "Het filmpje is een leuke teaser, maar voor nu nog het grote geheim van Sinterklaas", zegt een woordvoerder. "Jullie hebben goed onderzoek gedaan, dus chapeau, maar verder kan ik niets zeggen." Ze hoopt dinsdag met meer duidelijkheid te komen. 

Dat Land van Cuijk een belangrijke aanwijzing is, is duidelijk. En als de intocht op 14 november inderdaad in die gemeente plaatsvindt, is het volgens Linders 'logisch' dat Sinterklaas in het pittoreske Grave aankomt. “Wij hebben de mooiste plek waar je kunt aanmeren. Dat zullen ze wellicht wel gezien hebben."

De officiële bekendmaking van de locatie van de landelijke intocht wordt traditiegetrouw gedaan door de NTR en via het Sinterklaasjournaal. Dat gebeurt normaal gesproken pas halverwege het jaar. 

Burgemeester Marieke Moorman met de ambtsketting van Land van Cuijk (foto: gemeente Land van Cuijk).
Burgemeester Marieke Moorman met de ambtsketting van Land van Cuijk (foto: gemeente Land van Cuijk).

