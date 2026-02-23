Navigatie overslaan

Nicol Kremers vindt geluk na breuk met Peter Gillis en trouwt op Curaçao

Vandaag om 21:51 • Aangepast vandaag om 22:06
Trouwen op het strand bij Karakter Curaçao (foto's: Instagram Janice Fronimakis/Karakter Curaçao).
Trouwen op het strand bij Karakter Curaçao (foto's: Instagram Janice Fronimakis/Karakter Curaçao).

Nicol Kremers blijkt in het diepste geheim te zijn getrouwd op Curaçao. Bronnen op het eiland bevestigen aan Omroep Brabant dat ze op woensdag 18 februari in het huwelijksbootje is gestapt. "Het was een intieme bruiloft."

Profielfoto van Christel van Bebber
Geschreven door
Christel van Bebber

Zelf houdt de ex van Peter Gillis haar lippen nog op elkaar. En ook op de socials van kersverse bruidegom Janice Fronimakis geen woord. "Ze wilden liever niet dat er pottenkijkers waren", aldus een van de bronnen.

Het stel trouwde woensdag bij een beachclub op het westen van het eiland, op een exclusief en beveiligd villaresort.

De enige hint die Nicol zelf geeft, is te zien op haar Instagram-account. Ze post een foto van drie dames in de Caribische zee, die alle drie een tatoeage hebben van het Papiamentse woord 'Dushi', dat lieverd of schatje betekent.

Het enige wat Nicol zelf heeft gepost met een hint naar Curaçao: dushi betekent lieverd/schatje (Instagram Nicol Kremers).
Het enige wat Nicol zelf heeft gepost met een hint naar Curaçao: dushi betekent lieverd/schatje (Instagram Nicol Kremers).
onboarding visual

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Instagram te accepteren en de inhoud te bekijken.

Nicol en Janice zijn maanden geleden al met de voorbereidingen voor het huwelijk begonnen. Om als Nederlander op Curaçao te mogen trouwen, moet je vooraf allerlei documenten inleveren. 

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.