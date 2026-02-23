Nicol Kremers vindt geluk na breuk met Peter Gillis en trouwt op Curaçao

Nicol Kremers blijkt in het diepste geheim te zijn getrouwd op Curaçao. Bronnen op het eiland bevestigen aan Omroep Brabant dat ze op woensdag 18 februari in het huwelijksbootje is gestapt. "Het was een intieme bruiloft."

Zelf houdt de ex van Peter Gillis haar lippen nog op elkaar. En ook op de socials van kersverse bruidegom Janice Fronimakis geen woord. "Ze wilden liever niet dat er pottenkijkers waren", aldus een van de bronnen.

Het stel trouwde woensdag bij een beachclub op het westen van het eiland, op een exclusief en beveiligd villaresort.

De enige hint die Nicol zelf geeft, is te zien op haar Instagram-account. Ze post een foto van drie dames in de Caribische zee, die alle drie een tatoeage hebben van het Papiamentse woord 'Dushi', dat lieverd of schatje betekent.