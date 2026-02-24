A50 deels afgesloten door ongeluk met vier auto's bij Nistelrode

Vier auto's zijn dinsdagochtend op de A50 tussen Nistelrode en Zeeland gebotst. De weg was een tijd lang dicht richting Eindhoven, maar werd rond half negen vrijgegeven.

De wagens liepen behoorlijk wat schade op bij het ongeluk. Twee bergers moesten naar de plek van het ongeluk komen om de auto's te takelen. Hoe het met de inzittenden gaat, is niet duidelijk. Meerdere hulpdiensten, waaronder een ambulance, kwamen op het ongeluk af.

Automobilisten werden langs het ongeluk geleid. De vertraging liep op het hoogtepunt op tot zo'n drie kwartier.