Automobilist (19) rijdt bijna honderd kilometer per uur te hard in Tilburg

Een 19-jarige automobilist uit Tilburg heeft het maandagnacht wel heel bont gemaakt. De bestuurder reed met 144 kilometer per uur over de Midden-Brabantweg, waar een snelheid van 50 kilometer per uur is toegestaan. De 19-jarige was niet de enige beginnende bestuurder waar de verkeerspolitie deze nacht druk mee was.

Rond half een zag de Verkeerspolitie Zeeland West-Brabant een 22-jarige bestuurder uit Polen met 110 kilometer per uur over de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg in Tilburg rijden. Daar is een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur toegestaan. De bestuurder kreeg een flinke boete van de agenten en moest zijn rijbewijs voor langere tijd inleveren.

Een half uurtje later zagen agenten de 19-jarige Tilburger met een nog hogere snelheid over de Midden-Brabantweg rijden. De bestuurder kreeg een nog hogere boete, is zijn rijbewijs nog langer kwijt en moet een verplichte rijcursus bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) volgen.