Eigenaar (49) uitgebrande bus heeft deze mogelijk zelf in brand gestoken

Vandaag om 08:56 • Aangepast vandaag om 09:35
Foto: Persbureau Heitink.

De eigenaar van de bus die maandagnacht uitbrandde aan de Churchilllaan in Helmond heeft de bus vermoedelijk zelf in brand gestoken. De 49-jarige Helmonder is kort na de brand in de buurt van de Churchillaan aangehouden. 

Redactie

Bij aankomst van de brandweer, rond twee uur 's nachts, sloegen de vlammen al uit het geparkeerde voertuig. Het busje is helemaal verloren gegaan. De politie onderzoekt of de man betrokken is bij de brandstichting.

