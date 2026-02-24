Efteling opent binnenkort nieuwe attractie voor kleine waaghalzen

De nieuwe Efteling-attractie met vrije val, de Hooghmoed, opent op 1 mei. De attractie krijgt een plek naast de Baron 1898. In de Hooghmoed maken bezoekers een vrije val van zes meter in een hoge toren. Het is de eerste spannende attractie voor kinderen vanaf 90 centimeter.

De kleine waaghalzen moeten wel begeleid worden door iemand van minimaal 130 centimeter. De nieuwe attractie is bedoeld voor bezoekers die de Baron1898 te spannend vinden of die nog niet voldoen aan de lengte van 132 centimeter.

12 meter hoog

Hooghmoed bestaat uit de zogenoemde goudsmelterij met een schoorsteen van 14,5 meter hoog en drie vrije val-torens van ieder 12 meter hoog. Elke toren heeft een capaciteit van 10 personen, dus per rit kunnen 30 personen in Hooghmoed plaatsnemen. Een ritje duurt zo'n anderhalve minuut.

In de attractie worden bezoekers mee naar boven genomen voor de schoonmaak van de schoorsteen van de goudsmelterij van baron Gustave Hooghmoed. Ronddraaiend op 9,5 meter hoogte kijken zij uit over het attractiepark, maar dan verschijnen de Witte Wieven, die de rit saboteren. Een staalkabel knapt en de lift valt meters naar beneden de mist en rook in.