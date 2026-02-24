Ongeluk op universiteit: slachtoffer ademt gevaarlijke stof in

Iemand heeft dinsdagochtend op de Technische Universiteit in Eindhoven een gevaarlijke damp ingeademd en is vervolgens ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Het ging mis in het Helix-gebouw. Daar kwamen twee gevaarlijke stoffen met elkaar in aanraking, terwijl dit niet de bedoeling was.

Een klein gedeelte van het universiteitsgebouw moest worden ontruimd, maar de situatie was volgens de veiligheidsregio vrij snel onder controle. Studenten en medewerkers mochten het gebouw weer snel in.

Of het ongeluk in een klaslokaal of onderzoeksruimte is gebeurd, is niet duidelijk.