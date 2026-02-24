Schoorsteenbrand slaat over op vloer van boerderij in Beers

In een boerderij aan de Heuf in Beers is dinsdagochtend brand uitgebroken. Het vuur begon in de schoorsteen en sloeg over op de vloer van het huis. De bewoners waren thuis toen de brand uitbrak, maar raakten niet gewond.

De brand was even voor het middaguur onder controle, maar de brandweer voert nog wat breekwerkzaamheden uit om te kijken of het vuur helemaal uit is.

Er kwamen twee bluswagens en een hoogwerker van de brandweer op de brand af. De schade aan de boerderij is flink.