Schoorsteenbrand slaat over op vloer van boerderij in Beers

Vandaag om 11:58 • Aangepast vandaag om 13:43

In een boerderij aan de Heuf in Beers is dinsdagochtend brand uitgebroken. Het vuur begon in de schoorsteen en sloeg over op de vloer van het huis. De bewoners waren thuis toen de brand uitbrak, maar raakten niet gewond.

De brand was even voor het middaguur onder controle, maar de brandweer voert nog wat breekwerkzaamheden uit om te kijken of het vuur helemaal uit is.

Er kwamen twee bluswagens en een hoogwerker van de brandweer op de brand af. De schade aan de boerderij is flink.

  • Het vuur sloeg over op de vloer (foto: Saskia Kusters / Persbureau Heitink).
    Het vuur sloeg over op de vloer (foto: Saskia Kusters / Persbureau Heitink).
  • Twee bluswagens kwamen op de brand af (foto: Saskia Kusters / Persbureau Heitink).
  • De bewoners raakten niet gewond (foto: Saskia Kusters / Persbureau Heitink).

