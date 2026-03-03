Shorttrack is hot, clubs zien interesse flink toenemen na gouden Spelen

Shorttrack zit na de Olympische Spelen in de lift. Dat merken ook verenigingen in onze provincie, blijkt uit een rondvraag van Omroep Brabant. "We hebben eigenlijk extra ijs nodig om aan de vraag te kunnen voldoen."

Shorttrackbroers Jens en Melle van ’t Wout hoopten dat hun Olympisch succes een stimulans zou zijn voor de sport. Volgens Jens waren de Spelen “een mooie stap in die ontwikkeling”: "We willen ook dat onze sport enorm groeit." "Shorttrack is zeker populair aan het worden", zegt Jacqueline van Driel, voorzitter van IJsclub Eindhoven (IJCE). "Er komen mensen langs om te vragen hoe dat werkt met shorttracken en ik heb zelfs al een mail gehad van iemand die nog niet kon schaatsen, maar wel direct met shorttrack wil beginnen."

Ook IJsclub Tilburg ziet de belangstelling al langer toenemen. “Sinds oktober is het aantal deelnemers met 30 procent toegenomen. Onze lessen zitten daardoor op dit moment bijna vol”, zegt Marco van Baar van de shorttrackafdeling.

Schaats- en trainingsclub De IJsvrienden uit Wijk en Aalburg merkt het Olympisch effect minder direct in nieuwe leden. "Wel zien we dat het enthousiasme is aangewakkerd onder onze bestaande jeugdleden en dat er in de carnavalsvakantie twaalf extra kinderen een proefles shorttrack hebben afgenomen", vertelt voorzitter Jochem Uithoven.

Shorttrack Brabant, waar Olympiërs Friso Emons, Xandra en Michelle Velzeboer en Selma Poutsma jarenlang schaatsten, merkt meer interesse. Voorzitter Pol van de Rest van de doorstroomvereniging verwacht de effecten pas de komende paar jaar te zien. Er zijn wel nieuwe aanmeldingen, vooral van kinderen tussen de 6 en 10 jaar. Na de zomer start de club met een beginnersgroep. “Dat plan lag er al, maar nu gaan we er echt op inzetten.” De groei wordt wel afgeremd door een tekort aan ijsuren. Shorttrack Brabant huurt drie keer per week drie uur ijs. “Als we ineens honderd nieuwe leden krijgen, kunnen we niet zomaar opschalen." Het ijs wordt gedeeld met kunstschaatsers en ijshockeyers. Vooral die laatste groep brengt meer geld in het laadje. "We hopen nu hard te groeien om makkelijker meer ijsuren te krijgen.”

