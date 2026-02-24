Gouden shorttracker Friso Emons geridderd tijdens olympische huldiging

Shorttracker Friso Emons uit Tilburg is dinsdagmiddag koninklijk onderscheiden tijdens de huldiging van olympische sporters in Den Haag. Emons werd, net als alle andere Nederlandse sporters die voor het eerst goud wonnen, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De sporters werden woensdag gehuldigd in de Glazen Zaal in Den Haag voor hun gewonnen medailles tijdens de Winterspelen van Milaan en Cortina d'Ampezzo. De shorttrackers kregen de koninklijke onderscheiding uit handen van sportminister Mirjam Sterk en de Haagse burgemeester Jan van Zanen. "Jouw eerste Spelen, en dan meteen met goud naar huis. Schaatsen is voor jou altijd om plezier gegaan en dat spatte er in deze race vanaf. Een groot feest om naar te kijken. En het is een eer om jou te mogen huldigen", zei minister Sterk tijdens de huldiging tegen Friso Emons. Ook de rest van de shorttrackploeg, de broers Jens en Melle van 't Wout, Teun Boer en Itzhak de Laat, werd geridderd. De shorttrackers wonnen afgelopen vrijdag goud op de relay in Milaan.

Na de ceremonie in de Glazen Zaal worden alle sporters verwacht op Paleis Noordeinde. Daar staat een ontmoeting met koning Willem-Alexander, koningin Máxima en kroonprinses Amalia op het programma. De olympische sporters kunnen dus nog niet rusten na hun thuiskomst maandag. Ze kwamen 's middags aan op Schiphol. Ze werden in het vliegtuig al welkom geheten door een F-35 die naast het vliegtuig van de sporters kwam vliegen. "Dat was echt onbeschrijfelijk", reageerde Emons maandagmiddag in het Omroep Brabant-radioprogramma Afslag Zuid. "We konden zwaaien naar de piloten en ze hadden een bordje bij met 'welkom thuis TeamNL'. Je voelde het vliegtuig gewoon trillen toen ze weer wegvlogen."

Shorttrackers Friso Emons (links), Melle van 't Wout, Teun Boer, Itzhak de Laat en Jens van 't Wout tijdens de huldiging in Den Haag (foto: Remko de Waal/ANP).

'Tranen in m'n ogen'

Niet alleen voor Friso, ook voor zijn familie ging vrijdag met de gouden race een droom in vervulling. "Wij als gezin steunen Friso in voor- en tegenspoed", vertelde vader Peter afgelopen zaterdag. "Het was zijn droom om ooit op de Spelen te staan, maar dat hij dan ook nog met een gouden medaille naar huis komt, is geweldig. Als ik er weer over vertel, springen de tranen in mijn ogen." Grote afwezige tijdens de olympische race was vriendin Niki Wories, zelf kunstschaatsster. Zij verraste haar vriend Friso na de race. "Hey, what the f*uck doe jij hier", floepte Emons eruit nadat hij zijn vriendin zag. Het verrassingsmoment werd vastgelegd en gedeeld op sociale media-kanalen van TeamNL: