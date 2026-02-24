Sinterklaas naar Grave: promotie voor de stad, maar dat kost wel wat

Nu bekend is dat de intocht van Sinterklaas dit jaar naar Grave komt, kan iedereen zich in de gemeente Land van Cuijk er alvast op gaan voorbereiden. De organisatie kan rekenen op een flinke verlanglijst, weet de gemeente Texel waar de goedheiligman vorig jaar mocht aanmeren. De kosten voor de intocht waren daar bijna een half miljoen. Al levert het ook een hoop op. "De verbinding is er nog steeds."

"Het is hartstikke mooi en een eer om mee te maken", vertelt Jeroen van Hattum. Hij is bestuurslid van Stichting Sint en Piet Texel en maakte de organisatie van de Landelijke intocht van Sinterklaas van dichtbij mee. "Het was zo nu en dan heel intensief, maar hartstikke leuk." De intocht zorgde voor miljoenen televisiekijkers en ruim 12.000 mensen die het eiland bezochten vanwege het kinderfeest. "Texel is natuurlijk langere tijd in beeld geweest bij het Sinterklaasjournaal. We hopen dat kinderen of ouders nu hier heen komen voor vakantie. En verder hebben we veel publiciteit en aandacht gekregen. Dat is harstikke mooi." Flink kostenplaatje

Al hangt er ook een flink kostenplaatje aan de organisatie van de Landelijke intocht Sinterklaas. "Je bent wel een paar ton kwijt hiervoor. De gemeenteraad heeft twee ton ingelegd. De provincie heeft meebetaald. En er zijn verschillende fondsen aangeschreven. Het kostte in totaal bijna een half miljoen."

Dat blijkt ook uit de raadsinformatiebrief van de gemeente Texel van december vorig jaar. Een heleboel geld dus. Texel wist dat vooraf: dat bleek al uit navraag bij andere gemeentes die de intocht hadden georganiseerd.

