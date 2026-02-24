Uniek project: niet slachtoffer, maar pleger huiselijk geweld moet huis uit
Eindhoven start met een opvang voor plegers van huiselijk geweld. Deze geweldplegers moeten hun huis uit en worden ergens anders ondergebracht. Daar start een begeleidingstraject. Hiermee is Eindhoven - na Rotterdam- de tweede gemeente in Nederland die deze stap zet.
Volgens de initiatiefnemers is er in de praktijk weinig ondersteuning voor de plegers. De hulp gaat vooral naar de slachtoffers die dan bijvoorbeeld naar een Blijf van m’n Lijfhuis gaan. “Dan kan de pleger in het huis blijven wonen”, zegt Denise Noijens van hulporganisatie NEOS. “Nu halen we de pleger uit huis. Het slachtoffer en de eventuele kinderen blijven thuis wonen. Dat is voor hen natuurlijk een stuk prettiger dan dat ze het huis uit moeten.”
Het project is een samenwerking tussen Neos, de gemeente Eindhoven, politie, Veilig Thuis en WIJeindhoven. Op dit moment is er plek om twee plegers ondersteuning aan te bieden. Tegelijkertijd krijgt het slachtoffer ook hulp.
Het traject kan beginnen als de dader uit huis is gezet. De burgemeester kan zo’n huisverbod opleggen. Dit gebeurt op aangeven van de politie en Veilig Thuis. Tot maximaal 28 dagen mag de geweldpleger dan niet naar huis en ook al het andere contact met thuis is verboden.
"We werken aan het doorbreken van geweldspatronen."
De geweldpleger wordt het begeleidingstraject aangeboden, inclusief tijdelijk onderdak. Die hulp is hard nodig om dat de kans op herhaling van het geweld groot is. “Wij gaan iemand begeleiden die gemotiveerd is om naar het eigen gedrag te kijken en dat te willen veranderen”, zegt Noijens van NEOS.
“Omdat huiselijk geweld het hele gezin raakt, is het belangrijk om niet alleen het slachtoffer en eventuele kinderen te ondersteunen, maar ook de pleger. Op die manier werken we aan het doorbreken van geweldspatronen binnen gezinnen en aan een veiligere toekomst voor ieder persoon.”
Volgens Noijens van hulporganisatie NEOS stopt huiselijk geweld zelden bij één generatie. “Kinderen die opgroeien in een onveilige thuissituatie lopen een groter risico om later opnieuw in gewelddadige relaties terecht te komen, als slachtoffer of als pleger. Zonder tijdige hulp kunnen patronen van geweld zich zo van generatie op generatie herhalen, met ingrijpende gevolgen voor de ontwikkeling, veiligheid en mentale gezondheid van kinderen.”
Het traject duurt maximaal een half jaar. De dader keert na het huisverbod terug naar huis waar het gezin verder begeleiding krijgt. Of de dader moet ergens anders gaan wonen.