Uniek project: niet slachtoffer, maar pleger huiselijk geweld moet huis uit

Eindhoven start met een opvang voor plegers van huiselijk geweld. Deze geweldplegers moeten hun huis uit en worden ergens anders ondergebracht. Daar start een begeleidingstraject. Hiermee is Eindhoven - na Rotterdam- de tweede gemeente in Nederland die deze stap zet.

Volgens de initiatiefnemers is er in de praktijk weinig ondersteuning voor de plegers. De hulp gaat vooral naar de slachtoffers die dan bijvoorbeeld naar een Blijf van m’n Lijfhuis gaan. “Dan kan de pleger in het huis blijven wonen”, zegt Denise Noijens van hulporganisatie NEOS. “Nu halen we de pleger uit huis. Het slachtoffer en de eventuele kinderen blijven thuis wonen. Dat is voor hen natuurlijk een stuk prettiger dan dat ze het huis uit moeten.” Het project is een samenwerking tussen Neos, de gemeente Eindhoven, politie, Veilig Thuis en WIJeindhoven. Op dit moment is er plek om twee plegers ondersteuning aan te bieden. Tegelijkertijd krijgt het slachtoffer ook hulp.

Het traject kan beginnen als de dader uit huis is gezet. De burgemeester kan zo’n huisverbod opleggen. Dit gebeurt op aangeven van de politie en Veilig Thuis. Tot maximaal 28 dagen mag de geweldpleger dan niet naar huis en ook al het andere contact met thuis is verboden.

"We werken aan het doorbreken van geweldspatronen."