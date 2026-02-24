Navigatie overslaan

Dronken automobilist (57) rijdt met 170 kilometer per uur over de A2

Vandaag om 14:10 • Aangepast vandaag om 15:19
Archieffoto.

Een 57-jarige automobilist reed dinsdagochtend met 170 kilometer per uur over de A2 tussen Boxtel en Vught. Tijdens een verkeerscontrole werd de bestuurder aangehouden en bij een ademanalyse bleek dat de man veel te veel had gedronken.

Na correctie bleek de man 64 kilometer per uur te hard gereden te hebben. Bij de blaastest blies de man 590 Ugl, terwijl om te mogen rijden een hoeveelheid van maximaal 220 Ugl is toegestaan.

Het rijbewijs van de man is ingevorderd en er wordt een proces-verbaal tegen hem opgemaakt. 

