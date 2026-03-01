Boswachter Floris komt veel drugsafval tegen: 'Het hoort erbij'

Tijdens zijn rondes door de bossen bij Breda komt boswachter Floris Hoefakker van Staatsbosbeheer veel drugsafval tegen. Dat moet zo snel mogelijk weg, anders valt de schade aan de natuur niet te overzien. Hij hoopt dan ook dat er meer ogen bijkomen binnen zijn team: "Dat kan echt het verschil maken."

Floris Hoefakker werkt als boswachter, ook wel groene boa genoemd, bij Staatsbosbeheer. Hij houdt in de gaten of mensen zich wel aan de regels houden in de natuur en houdt zich ook bezig met drugsafval. Hennepafval

Dan denken mensen al snel aan blauwe vaten en tonnen, maar er zijn ook andere soorten drugsafval. "Bijvoorbeeld van hennep. Bij hennep gaat het om de bloemen die aan de planten groeien. Die worden geplukt en de resten worden in zakken neergegooid in het bos." Dat is een stuk minder schadelijk dan de blauwe vaten. "Het is een soort gft-afval en kan gewoon bij het groenafval." Toch gooien wietkwekers het niet gewoon in de kliko. "Dat ruik je natuurlijk heel erg, dus dan weet de politie waar ze moet zijn."

Maar ook afval van hennep moet worden opgeruimd. En ook dat kost geld. En relatief vinden Floris en zijn collega's vaker hennepafval dan synthetisch drugsafval. "Drugsafval hoort er heel erg bij in Brabant. Het is een vervelende bijkomstigheid, maar je moet het wel opruimen, want de schade is niet te overzien als je het niet doet." Minder ogen

De afgelopen jaren heeft de provincie Noord-Brabant bezuinigd op de boa's van Staatsbosbeheer. Betekent dit dat afvaldumpingen minder snel worden ontdekt? Hoefakker: "Het is een logisch idee dat je minder kunt zien met minder ogen. Dan wordt een dumping misschien later gevonden en dan heeft dat afval, die chemicaliën, langer de tijd om de grond in te trekken en worden de gevolgen alleen maar groter." Bezuinigingen aan de voorkant zorgen volgens hem zo voor hogere kosten aan de achterkant. Hoefakker hoopt dat er weer meer ogen bij komen. "Ik hoop dat de provincie Noord-Brabant wat positiever gaat staan tegenover het belang van onze handhaving en bescherming. Dat kan echt een verschil maken." Benieuwd hoe het opruimen van drugsafval eruit ziet? In de nieuwe aflevering van HOE..? gaan we mee op pad vanaf de melding tot het opruimen van de vaten in speciale pakken.