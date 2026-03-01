Het bonnetje om drugsafval op te ruimen gaat naar de belastingbetaler

Gemiddeld zijn er volgens politiecijfers zo'n 43 drugsafvaldumpingen per jaar in Brabant. Dit kan gevaarlijk zijn voor mens en natuur en moet zo snel mogelijk worden opgeruimd. Maar wie betaalt de rekening voor het opruimen van drugsafvaldumpingen? "Het liefst houden we vast aan het principe: de vervuiler betaalt."

"Iedereen, want wij worden gewoon betaald uit belastinggeld en niet door de producenten die dit gemaakt hebben. Dus dat is wel jammer", vertelt Teun Biljouw. Hij is toezichthouder en handhaver bij het Waterschap Aa en Maas en wordt regelmatig opgeroepen wanneer er drugsafval wordt gevonden in het water of in de buurt van het water.

Wie betaalt de schade? Dat opruimen kost geld. Veel geld. Wanneer er drugsafval op jouw terrein valt of op het terrein van natuurorganisaties, kun je bij de gemeente aan kloppen om het bonnetje in te dienen voor de opruimkosten. Maar wie betaalt uiteindelijk de rekening?

We kennen de beelden allemaal wel: blauwe vaten en mensen in speciale pakken die drugsafval komen opruimen. Drugsdumpingen worden niet altijd meteen ontdekt en kunnen de natuur flink aantasten. Afval van synthetische drugs als xtc en cocaïne ruim je niet zomaar op, omdat het gaat om gevaarlijke stoffen. Daar zijn specialisten voor nodig.

De vervuiler betaalt

Dat drugsafval ruimt hij niet zelf op, maar hij zorgt er wel voor dat het niet in ons drinkwater terechtkomt. Vervolgens komt er zo snel mogelijk een bedrijf dat gespecialiseerd is in het opruimen. En dat wordt dus betaald door het Rijk. Gemeenten en provincies kunnen de kosten melden bij een loket van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en aan het einde van het jaar worden via een verdeelsleutel de gemeenten en provincies uitbetaald door het Rijk.

Teun zou dit liever anders zien. "Het liefste houden we vast aan het principe: de vervuiler betaalt. Dat is een heel goed principe, maar als je niet weet wie de vervuiler is, dan kan dat niet en dat gebeurt helaas vaak."

33 duizend euro per dumping

Als het jou overkomt op je eigen terrein is het natuurlijk fijn dat je subsidie kunt aanvragen voor het opruimen. Sinds februari 2026 moet je daarvoor bij de gemeente aankloppen, die vervolgens een melding maakt bij de VNG.

Ook wanneer drugsafval op gemeentegrond of bijvoorbeeld grond van Staatsbosbeheer wordt gedumpt, kunnen zij zo'n melding maken. Voorheen kon je jezelf bij BIJ12 melden van de samenwerkende provincies. Zij verdeelden de subsidies per provincie.

Uit cijfers van BIJ12 blijkt dat in 2025 tot en met november een bedrag van 320.734 euro aan subsidies is verleend voor in totaal 15 dumpingen. In 2024 is er voor 13 dumpingen subsidie aangevraagd om de boel op te ruimen, toen ging het om 437.228 euro. Dat is gemiddeld ruim 33.000 euro per dumping.

Hieronder zie je de subsidies die in 2025 tot 1 december van dat jaar zijn verleend voor het opruimen van drugsafval. Zie je de tabel niet goed? Tik dan hier.