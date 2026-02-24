Drie zwaargewonden op A59: bestuurder vlucht en krijgt nu 12 maanden cel

Ricardo A. uit Den Bosch moet twaalf maanden de cel in voor het veroorzaken van een ongeluk op de A59. Daarbij raakten in de zomer van 2024 drie mensen zwaargewond. De rechtbank in Den Bosch legde A. dinsdag ook een rijverbod van vijf jaar op.

De drie zwaargewonden zaten bij A. in de auto. Hijzelf ging er direct na het ongeluk vandoor. Pas maanden later meldde hij zich op het bureau als de bestuurder van de auto.

Tijdens de zitting twee weken geleden liet de officier van justitie zich stevig uit over A.'s roekeloze rijgedag. En ook de rechter spaarde Ricardo A. dinsdag niet. "Hij reed extreem hard, negeerde een rood stoplicht en gaf geen voorrang, waardoor het ongeluk alleen maar expres kan zijn gebeurd", luidt het vonnis.

De rechter neemt het Ricardo zeer kwalijk hoe hij zich heeft opgesteld tijdens en na het ongeluk. Ook het feit dat hij meerdere keren niet naar de zitting is gekomen, laat volgens de rechtbank zien dat hij geen verantwoordelijkheid neemt voor wat hij heeft gedaan. "Het wijst er op dat de verdachte niet lijkt in te zien dat zijn gedrag na het ongeval verkeerd was."

Vaker de mist in gegaan

Volgens de rechtbank zijn er aanwijzingen dat A. tijdens het ongeluk onder invloed was van alcohol of andere middelen. Dat zou ook verklaren waarom hij is gevlucht.

Uit zijn strafblad blijkt bovendien dat hij al vaker is opgepakt voor rijden onder invloed. Hierdoor vinden de rechters dat er sprake is van een terugkerend patroon in zijn gedrag. Daarom heeft de rechtbank besloten om een langer rijverbod op te leggen dan de drie jaar die de officier van justitie had geëist.