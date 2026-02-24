Kaper op de kust bij valken op provinciehuis: camera's staan weer aan

Het honderd meter hoge provinciehuis in Den Bosch is al meer dan 15 jaar een geliefde broedplek voor een koppeltje slechtvalken. De provincie heeft dinsdag de livestream weer aangezet om de unieke dieren van dichtbij te bekijken. Dit broedseizoen belooft spannend te worden.

Via twee camera's (één buiten en één binnenin de nestkast) kan je de vogels dag en nacht in de gaten houden. Er is onder meer te volgen hoe het vrouwtje de eieren uitbroedt, hoe het mannetje kleine prooien aanvoert, hoe de kuikens opgroeien en hoe de jonge slechtvalken uiteindelijk uitvliegen.

Voor het eerst wordt de stream ook van geluid voorzien.

Kaper op de kust

Dat dierlijke reality-tv niet saai hoeft te zijn, bleek dinsdag meteen al. Volgens een ecoloog van de provincie is er naast het oude koppeltje een nieuw vrouwtje gespot. Wat daar de gevolgen van zijn, zal in de livestream te zien zijn.

Uit de statistieken van de provincie blijkt dat het paar al 46 jongen heeft grootgebracht op de provincietoren. De eerste slechtvalken vestigden zich in 2009 voor het eerst rondom Den Bosch.