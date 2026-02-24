Man zwaar mishandeld bij verkoop Rolex, dieven opgepakt dankzij DNA-match

De politie heeft drie mannen aangehouden voor een gewelddadige overval in Rosmalen vorig jaar. De verdachten spraken af met een man om zijn horloge over te kopen, maar dat liep totaal anders af. De man werd geslagen, bedreigd met een vuurwapen en beroofd van zijn Rolex. Dankzij DNA-sporen zijn de verdachten een jaar later alsnog aangehouden.

Het slachtoffer had in februari vorig jaar een afspraak gemaakt met een potentiële koper voor zijn dure horloge. In Rosmalen stapte hij in een auto bij een man en een vrouw. Ze reden een stukje en plots stapten er nog twee mannen in. De situatie sloeg direct om. De man kwam klem te zitten op de achterbank en werd meerdere keren hard geslagen. Ook werd hij bewerkt met een stroomstootwapen en bedreigd en geslagen met een pistool. Zwaargehavend werd hij uiteindelijk uit de auto gezet. Zijn Rolex was verdwenen.