Man zwaar mishandeld bij verkoop Rolex, dieven opgepakt dankzij DNA-match
De politie heeft drie mannen aangehouden voor een gewelddadige overval in Rosmalen vorig jaar. De verdachten spraken af met een man om zijn horloge over te kopen, maar dat liep totaal anders af. De man werd geslagen, bedreigd met een vuurwapen en beroofd van zijn Rolex. Dankzij DNA-sporen zijn de verdachten een jaar later alsnog aangehouden.
Het slachtoffer had in februari vorig jaar een afspraak gemaakt met een potentiële koper voor zijn dure horloge. In Rosmalen stapte hij in een auto bij een man en een vrouw. Ze reden een stukje en plots stapten er nog twee mannen in.
De situatie sloeg direct om. De man kwam klem te zitten op de achterbank en werd meerdere keren hard geslagen. Ook werd hij bewerkt met een stroomstootwapen en bedreigd en geslagen met een pistool. Zwaargehavend werd hij uiteindelijk uit de auto gezet. Zijn Rolex was verdwenen.
Auto dezelfde nacht nog gevonden
De man schakelde direct de politie in en deed aangifte. Rechercheurs wisten al snel het vermoedelijke kenteken van de auto te achterhalen. Nog diezelfde nacht werd de wagen in Rotterdam aangetroffen.
De bestuurster, een 24-jarige vrouw uit Den Haag, werd aangehouden. Ze werd gehoord, maar omdat er onvoldoende redenen waren om haar langer vast te houden kwam ze een paar dagen later weer vrij.
DNA-sporen
De politie had de auto inmiddels al in beslag genomen voor onderzoek. Bij dat onderzoek werden DNA-sporen veiliggesteld. Die kwamen overeen met profielen in de databank en dat leidde de politie naar de drie mannen. Daarnaast bekeken rechercheurs camerabeelden uit de omgeving waarop de verdachten te zien zouden zijn.
Maandagochtend werden de drie mannen opgepakt op verschillende locaties in het land. Het gaat om twee 23-jarige mannen uit Zoetermeer en een 21-jarige man uit Waddinxveen. Ze zitten vast.