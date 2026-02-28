Hier gaat drugsafval naar toe om verbrand te worden

Drugsafval is gore troep. Zo goor, dat degene die het opruimen van top tot teen in speciale pakken zijn gehuld. Het wordt overgepompt naar veilige vaten en tijdelijk opgeslagen in speciale kluizen. Daarna wordt het vervoerd naar een verbrandingsoven in Duitsland. Maar waarom kan het niet meteen naar zo'n speciale oven en waarom hebben we die geen in Nederland?

Nadat bijvoorbeeld het waterschap een drugsafvaldumping heeft bekeken en beoordeeld, komt een speciaal bedrijf het opruimen. Het gaat dan eerst naar een opslagplaats. Hendrik Post is manager Afval Management bij zo'n opslagplaats van Strukton Milieutechniek in Breda. "Wij doen het vieze werk, het opruimwerk. We kijken wat de pH-waarden zijn, wat voor soort stof het is, of het bijvoorbeeld een zuur is of een oplosmiddel en we pakken het vervolgens over in speciale verpakkingen." Daarna slaan ze het op in een speciale kluis. "Die is brandwerend en heeft speciale lekbakken", legt Hendrik uit.

Ook de vaten waar het drugsafval in is gevonden, zien ze als afval. "Die zijn waarschijnlijk aan de buitenkant net zo vies als aan de binnenkant. Deze worden kapotgezaagd en ook in een speciale verpakking gestopt." Te dure ovens

En dan? "Vanuit onze opslaglocatie gaat het afval naar een bedrijf in Duitsland. Daar gaat het in een trommelverbrandingsoven, die wij hier in Nederland helaas niet meer hebben omdat ze te duur zijn." De speciale oven kan een temperatuur van 1200 halen. Na verbranding blijven alleen de ongevaarlijke stoffen over. Hendrik legt uit dat ze niet zomaar meteen naar Duitsland kunnen rijden vanaf de locatie waar het drugsafval is gevonden. "We moeten al een jaar van tevoren aangeven op welke tijden en hoeveel vrachten wij willen aanleveren bij de verwerker." Deze strenge regels zijn er, omdat ze in Duitsland precies willen weten wanneer er vrachtwagens met gevaarlijke stoffen over hun wegen rijden.

De speciale verbrandingsoven in Duitsland (foto: AGR Gruppe Ruhr).

5000 tot 8000 kilo

Naast de strenge regels over het aantal vrachten, is het ook efficiënter om niet per dumping naar Duitsland te rijden. "Je rijdt niet voor één palletje naar Duitsland, maar pas op het moment dat we een volle vrachtauto hebben. Voor de kosten en voor de efficiëntie. Een volle vracht is 24 pallets, dat is zo'n vijfduizend tot achtduizend kilo afval per vracht." "Wij hebben daar een speciale vergunning voor, om grensoverschrijdend afvaltransport te mogen uitvoeren." Volgens Hendrik zou het veel handiger zijn als het hele proces korter kon. "Als we het voor elkaar zouden kunnen krijgen dat ze (de mensen die het afval dumpen, red.) het busje met afval voor de poort neer zouden zetten en wij het afval zelf zouden kunnen lossen, dan zouden we een hele hoop leed en geld besparen." Benieuwd hoe het opruimen van drugsafval eruit ziet? In de nieuwe aflevering van HOE..? gaan we mee op pad vanaf de melding tot het opruimen van de vaten in speciale pakken.