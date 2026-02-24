Hooghmoed in de Efteling en lege kastelen: dit gebeurde vandaag

Van een bekende Brabander die in het geheim is getrouwd op Curaçao tot een bijzonder knullige actie van de gemeente Heesch. Dit zijn de vijf verhalen die je dinsdag gelezen moet hebben.

De Efteling opent op 1 mei een nieuwe attractie voor jonge bezoekers: Hooghmoed. Deze vrije val-attractie van zes meter is de eerste spannende rit voor kinderen vanaf 90 centimeter, mits begeleid door iemand van minimaal 130 centimeter. In de goudsmelterij met 14,5 meter hoge schoorsteen en drie torens van 12 meter maken bezoekers een val door mist en rook, nadat de Witte Wieven de rit saboteren. De attractie moet een alternatief bieden voor kinderen die de Baron 1898 nog te spannend vinden. Lees hier het hele verhaal.

En dan naar Heesch: timmerman Patrick Hellemons is voor de tweede keer in ruim een maand slachtoffer van inbraak in zijn werkbus. Dinsdagnacht werd al zijn vervangende gereedschap gestolen, nadat hij in januari al volledig was leeggeroofd. De schade loopt op tot tienduizenden euro's, en Hellemons heeft geen potje om dat zomaar te dekken. Camerabeelden tonen twee mannen die kort voor de inbraak door de wijk liepen. De politie meldt dat het aantal inbraken in werkbusjes stijgt, met een golvende beweging waarbij daders van tijd tot tijd actief zijn in verschillende regio's. Check het hier.

Er is ook nog sportnieuws. Rob Kemps van Snollebollekes blikt terug op zijn tijd als host in het TeamNL Huis tijdens de Winterspelen in Milaan. De zanger uit Best noemt het een unieke ervaring en een grote eer, al kostte het 17 dagen lang alles geven. Kemps probeerde voor elke sporter een persoonlijk feestje te maken en merkte dat de sfeer dagelijks beter werd naarmate Nederland steeds meer medailles won. Het grootste verschil met de Zomerspelen in Parijs? Deze keer vooral individuele sporters, die soms nerveus waren voor hun huldiging. Lees zijn verhaal hier.

Grave krijgt op 14 november de landelijke Sinterklaasintocht, zo bevestigden de gemeente Land van Cuijk en de NTR dinsdag. Het is voor het eerst sinds 2000 dat de Sint in Brabant aankomt, toen meerde hij nog aan in Woudrichem. Duizenden kinderen zullen de Goedheiligman vanaf de Maasmuur en de Loswal verwelkomen. De hint kwam maandag al toen burgemeester Marieke Moorman een fles met een brief uit de Maas viste, de fles die Sinterklaas vorig jaar van de Stoomboot afwierp. Hier lees je meer.

Tot slot zoekt het prachtig gerestaureerde kasteel Croy in Aarle-Rixtel nieuwe huurders. Na een kostbare restauratie van meer dan een miljoen euro staat het kasteel voor 90 procent leeg. De Stichting Geloof Hoop en Liefde zoekt bij voorkeur twee bedrijven, bijvoorbeeld een notariskantoor, voor de verschillende verdiepingen. Het kasteel dateert uit de middeleeuwen en werd in 1873 nagelaten door freule Constance, een powervrouw die alles naliet aan de armen van het dorp. Het landgoed van 220 hectare heeft ook een terugkerend biertje dat al in 1671 bij het kasteel gebrouwen werd. Lees hier hun verhaal.