Eindhoven toont steun aan Oekraïne met nieuw kunstwerk

Het is dinsdag precies vier jaar geleden dat de oorlog in Oekraïne uitbrak. Op het Clausplein in Eindhoven is daarom het Monument Oekraïne onthuld. Het kunstwerk, dat op een bankje lijkt, moet laten zien dat de stad zich verbonden voelt met het Oekraïense volk en de Oekraïners in Eindhoven. "Ik wil voorkomen dat de oorlog naar de achtergrond verdwijnt", vertelt Eindhovense burgemeester Jeroen Dijsselbloem.

Silke Bertens Geschreven door

"Ik denk dat het kunstwerk een hele mooie verbeelding is van onze solidariteit en betrokkenheid met Oekraïne, en dat wij ook blijven staan achter het Oekraïens volk en hun strijd tegen de Russen", vertelt hij.

De afgelopen vier jaar zijn er 1200 Oekraïners in Eindhoven komen wonen. De onthulling trok aardig wat bekijks. Er waren inwoners, vertegenwoordigers van de Oekraïense gemeenschap, maatschappelijke organisaties en raadsleden aanwezig. Ook de vertegenwoordiger van de Oekraïense ambassade, Volodymyr Hrabovenko, was aanwezig. Het kunstwerk

Het monument heeft een vaste plek gekregen op het Clausplein in Eindhoven. De Oekraïense kunstenaars Sofiia Bondar en Misha Mazepa ontwierpen het. Het bestaat uit twee delen: een Tsjechische egel, een obstakel dat wordt gebruikt om tanks buiten Kiev te houden, en een bankje waarop mensen kunnen zitten. Het verwijst daarmee zowel naar de oorlog als naar verbinding. "We zijn trots om hier in Eindhoven te zijn. Dit is erg belangrijk voor ons. We weten dat Nederland ons land helpt", vertelt kunstenaar Misha Mazepa.

Kunstenaars aan het woord over Monument Oekraïne