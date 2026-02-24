Navigatie overslaan

Jamin waarschuwt voor hardplastic deeltjes in paaseitjes

Vandaag om 17:36 • Aangepast vandaag om 18:20
Paaseitjes bij Jamin (foto: Martijn van Es / Flickr).
Snoepwinkelketen Jamin waarschuwt klanten voor de paaseitjes in de variant Dubai Melk. Die zijn uit de winkel gehaald, omdat er mogelijk hardplastic deeltjes in zitten. Jamin roept klanten op deze eitjes niet te eten.

Profielfoto van Bert van Doorn
Geschreven door
Bert van Doorn

Het gaat om eitjes die zijn verpakt in een groene wikkel en los zijn verkocht tussen 2 januari en 20 februari van dit jaar. De houdbaarheidsdatum is 30 november 2026. Eitjes gekocht op 21 februari of later zijn veilig te consumeren, aldus de winkelketen.

Klanten kunnen de eitjes terugbrengen naar de winkel en krijgen dan hun geld terug.

