Jamin waarschuwt voor vervuilde paaseitjes Dubai Melk

Snoepwinkelketen Jamin waarschuwt klanten voor de paaseitjes in de variant Dubai Melk. Die zijn uit de winkel gehaald, omdat er mogelijk hardplastic deeltjes in zitten. Jamin roept klanten op deze eitjes niet te consumeren.

Het gaat om eitjes die zijn verpakt in een groene wikkel en los zijn verkocht tussen 2 januari en 20 februari van dit jaar. De houdbaarheidsdatum is 30 november 2026. Eitjes gekocht op 21 februari of later zijn veilig te consumeren, aldus de winkelketen.

Klanten kunnen de door hen gekochte eitjes terugbrengen naar de winkel en krijgen dan hun geld terug.