Tien platanen plots gekapt op plein in Tilburg, PvdD wil opheldering

Het Pieter Vreedeplein in Tilburg is sinds maandagochtend een stuk kaler. Tot grote verbazing van de Partij voor de Dieren in die stad zijn tien bomen plots verdwenen. En dat is volgens de partij tegen de afspraak. Het was de bedoeling dat de tien platanen zouden worden verzet in plaats van gekapt.

De politieke partij begrijpt dan ook niet waarom ze allemáál zijn weggehaald. Daarom vraagt zij per boom om een toelichting van het college. Dat schrijft Omroep Tilburg .

De bomen moeten wijken voor de bouw van de Victoria Toren. “Twee platanen staan voor de inrit van het bouwterrein, de overige acht staan voor de horeca op het plein, of zelfs op het terras van de horeca”, schrijft de Partij voor de Dieren in schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

De bomen zouden worden herplant Dat is slechts een van de elf vragen die de PvdD stelt. Ook wil zij weten wat er met de horeca is afgesproken over de bomen. Horecaondernemers vertellen de fractie namelijk dat tegen hen is gezegd dat de bomen zouden worden uitgegraven en tijdelijk herplant.

Na de bouw zouden deze weer worden teruggeplaatst. “Waarom heeft het college gekozen voor de kap van de bomen en niet voor verplaatsing?”, is een derde vraag.

Actiegroep is boos

Ook actiegroep Zinloos Geveld is niet te spreken over het verdwijnen van het groen. Onder andere de schaduw is waardevol voor het Pieter Vreedeplein, stelt Ingrid Ramaan van de actiegroep. “Wie wil daar straks nog zijn?”, vraagt ze zich af. “Het gaat om leven en dood bij een hittegolf. Dat neem ik het college kwalijk.”

Ramaan vindt het bouwen van woningen ontzettend belangrijk. “Dat je daarvoor bomen kapt, vooruit”, zegt ze. “Maar om het bouwverkeer erlangs te laten rijden: dat kan anders”, stelt ze. “Je had in deze situatie de bomen makkelijk kunnen beschermen met latten en het bouwverkeer erlangs kunnen leiden.”

Nog meer bomenkap

Deze tien platanen op het Pieter Vreedeplein zijn niet de enige bomen in het Tilburgse centrum die gekapt worden. De Parkring wordt opnieuw ingericht en daarbij moeten ook 76 bomen verwijderd worden.

Dat aantal is al een stuk lager dan de eerder geplande 135. Er kwam een nieuw groenplan op tafel naar aanleiding van een petitie van Zinloos Geveld. De actievoerders, en duizenden ondertekenaars, vonden het onnodig dat gezonde bomen weggehaald zouden worden. Ook als hier jong groen voor terug zou komen.

“We hebben hier met z’n allen overheen gekeken”, gaf wethouder Rik Grashoff in november toe. “Dankzij de discussie en de inzet van bewoners hebben we het plan kunnen verbeteren.”