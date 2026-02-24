'Altijd gezellig bij Wimke': opvallende boodschap op verkiezingsposter

Geen politiek statement of vage kreet op een verkiezingsposter, maar een uitnodiging om te komen eten. 'Altijd gezellig bij snackbar Wimke. Kom hier gezellig wat eten!' is te lezen op de poster van Wim van Rooij uit Oijen. Hij staat op de 23e plaats van de lijst van de lokale partij VDG in de gemeente Oss en hoopt met zijn boodschap met voorkeursstemmen in de raad te komen. "Ik krijg er alleen maar goede reacties op."

Wim van Rooij is in de wijde omgeving van Oijen beter bekend als Wimke, van de gelijknamige snackbar in het dorp én hij timmert aardig aan de weg als influencer op TikTok. Zijn opvallende boodschap op de poster voor de komende gemeenteraadsverkiezingen kan de gemiddelde volger van VDG op Instagram wel bekoren, als we afgaan op het aantal likes. De poster van Wim is inmiddels boven de honderd uitgekomen, veel van zijn partijgenoten moeten het met enkele tientallen doen. Hoort zijn boodschap wel op een verkiezingsposter thuis? Ja, dat kan best, vindt Wimke zelf. "Natuurlijk is het echt, het is geen grap", zegt hij dinsdag in een gesprek met Omroep Brabant-presentator Ronny Balk in het programma Afslag Zuid. "In een friettent wordt altijd van alles besproken. Dus de gesprekken over politiek komen automatisch. Het hoeft toch niet allemaal zo serieus te zijn? Het mag ook best gezellig zijn."

Volgens Wimke is zijn tekst op de poster geen verkapte reclameboodschap. "We maken al reclame zat. Mensen mogen het reclame vinden, maar ik vind zelf van niet. We staan met VDG voor wonen en leefbaarheid. Daar praat ik ook over met de mensen in de cafetaria." De tekst op zijn poster komt niet uit de lucht vallen, legt Van Rooij uit. "Als iemand iets positiefs deelt op internet, reageer ik bijvoorbeeld: 'dat moet je doen. En daarna naar snackbar Wimke!'"

"Het gaat over leefbaarheid en wonen, het verkeer en vervoer in de durpkes hier is minimaal."

Volgens de snackbareigenaar wordt er in zijn cafetaria volop over politieke onderwerpen gepraat: "Het gaat over leefbaarheid en wonen, het verkeer en vervoer in de durpkes hier is minimaal. Dat geldt ook voor de zorg voor oudere mensen." Een ding is zeker: met zijn boodschap valt Wim op tussen partijgenoten, die allemaal een eigen verkiezingsposter hebben. 'Niet klagen, maar dragen', schrijft Roy Thijssen, de nummer 30. Of: 'VDG, de bewezen verstandige keuze. Wat anders?', staat op de poster van nummer 42 Maria van Lith. Van Rooij hoopt op een flink aantal voorkeursstemmen voor een plek in de Osse gemeenteraad. "Op maandag en dinsdag ben ik dicht, dus ik kan er wel tijd voor vrijmaken. Ik hoop dat ik met voorkeursstemmen in de raad kom", zegt hij lachend. Wimke staat als beroemdheid in Oijen op de lijst van VDG, in Eindhoven staat lokale beroemdheid én voetbalicoon Willy van de Kerkhof op de lijst van het CDA. Zo kondigde hij zijn kandidatuur aan: