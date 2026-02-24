'Zoveel Brabanders in het kabinet kan best een voordeel zijn'
Het nieuwe kabinet bevat een ongekend aantal Brabantse ministers. Maar liefst zes bewindslieden komen uit onze provincie. Dat is inclusief de kersverse premier zelf. Rob Jetten is namelijk geboren in Veghel en opgegroeid in Uden. Is het toeval dat zijn ministersploeg zo Brabants is?
Politicoloog Marcel Boogers gaat toch echt wel uit van toeval: "Er wordt gewoon gekeken naar wat goede bewindspersonen zijn die we nu nodig hebben op dit moment."
Toch zou het wel degelijk kunnen dat we er iets van gaan merken als provincie. Boogers: "Bewindspersonen zijn natuurlijk benoemd om het algemeen belang te dienen. Maar Brabant staat voor hen wel iets meer in het vizier dan andere provincies."
Luister naar meer uitleg van Boogers in de nieuwe podcast Kort en bondig:
Tijdens het 'Debat van het Zuiden' refereerde Jetten naar de 'Brabantse aanpak'. Volgens hem pakken wij de problemen graag samen én voortvarend aan. "Daar kunnen we in Den Haag veel van leren", zei hij toen. Het kabinet Jetten bestaat uit 18 ministers en 10 staatssecretarissen. Ruim één derde heeft een rood-wit geblokt hart. Hoe dit daadwerkelijk voor onze provincie zal uitpakken, moet de komende tijd blijken.
