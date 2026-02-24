Gemeente wil honkbalvereniging na 40 jaar opdoeken, club is woest

In de gemeente Maashorst is ophef ontstaan over honkbalclub Uden Red Sox. Vanwege ruimtegebrek op de huidige locatie in Uden had de club allang verhuisd moeten zijn, maar dat plan komt al achttien jaar niet van de grond. Een deel van de gemeenteraad is er nu klaar mee en stelt daarom voor om de club maar gewoon op te doeken. De leden en het bestuur van de club zijn woest.

“Dit voelt als een keiharde klap in het gezicht van iedereen die deze club een warm hart toedraagt”, reageert het bestuur. “Wij zijn al jaren veel meer dan enkel een plek waar gesport wordt. Tientallen enthousiaste leden worden hierdoor de dupe en raken hun sport, vrienden en wekelijkse uitlaatklep kwijt.”

Al sinds 2008 is er gedoe over de Uden Red Sox. De club zit op Park Moleneind in Uden, samen met een voetbalclub en een rugbyclub. Maar voor al die verenigingen is eigenlijk geen ruimte en daarom zou de honkbalclub verhuizen. Tot drie keer toe werden daar al locaties voor aangewezen, maar steeds bleken die niet geschikt. Of de ruimte was te klein of er bleken dassen te zitten.

Als het aan het CDA en vier oppositiepartijen ligt, wordt de Udense honk- en softbalvereniging daarom nu opgedoekt. Zij zijn bang dat een verdere zoektocht nog meer geld kost, terwijl de kans klein is dat er nog een geschikte locatie wordt gevonden. Ze stelt voor om de huur op te zeggen en de leden tien jaar lang financieel te helpen als ze ergens anders willen gaan spelen.