Gewonde bij schietincident bij supermarkt Vierlingsbeek, dader vlucht

Gisteren om 21:01 • Aangepast gisteren om 21:54
Foto: Persbureau SK-Media.
Bij een schietpartij bij een supermarkt op de Vrijthof in Vierlingsbeek is dinsdagavond iemand gewond geraakt. Er zou vanuit een auto met een luchtdrukwapen zijn geschoten. De dader is er daarna vandoor gegaan. 

Geschreven door
Rochelle Moes & Omroep Land van Cuijk

De melding van de schietpartij kwam rond half negen bij de politie binnen. Meerdere agenten kwamen naar de supermarkt en hebben direct onderzoek gedaan in en rondom het pand. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. 

Gewonde naar ziekenhuis
Een persoon is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie reed met één auto achter de ambulance aan.

De politie is op zoek naar getuigen en naar (deurbel-) camerabeelden. 

