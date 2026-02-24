Gewonde bij schietincident bij supermarkt Vierlingsbeek, dader vlucht

Bij een schietpartij bij een supermarkt op de Vrijthof in Vierlingsbeek is dinsdagavond iemand gewond geraakt. Er zou vanuit een auto met een luchtdrukwapen zijn geschoten. De dader is er daarna vandoor gegaan.

Rochelle Moes & Omroep Land van Cuijk Geschreven door

De melding van de schietpartij kwam rond half negen bij de politie binnen. Meerdere agenten kwamen naar de supermarkt en hebben direct onderzoek gedaan in en rondom het pand. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk.