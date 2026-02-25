Advertentie
Auto vat vlam en brandt uit in Schijndel, bestuurster met de schrik vrij
Vandaag om 05:25 • Aangepast vandaag om 08:11
Een auto brandde dinsdagavond uit op de Baksdijk in Schijndel. Het ging mis rond halftwaalf.
Een vrouw reed met de auto over de Baksdijk toen die plotseling begon te sputteren. Toen zij wilde controleren wat er aan de hand was, vatte de auto ineens vlam.
Nadat ze 112 had gebeld, kon de bestuurster niets anders doen dan toekijken hoe haar auto in vlammen opging. De brandweer heeft de auto geblust.
De weg werd enige tijd afgesloten zodat de hulpdiensten hun werk konden doen. Een bergingsbedrijf heeft de uitgebrande auto meegenomen.
