Automobilist twee keer in twee weken tijd betrapt op rijden onder invloed

Vandaag om 05:46 • Aangepast vandaag om 08:09
Archieffoto: Karin Kamp.
Een automobilist is dinsdagmiddag door de politie gestopt op de A2 bij Den Bosch. Agenten zagen in de systemen dat de bestuurder tien dagen geleden was betrapt op rijden onder invloed van THC. 

De agenten besloten de 26-jarige man dinsdag nog een keer te testen. Hij bleek weer onder invloed te rijden van THC. Daarop is er bloed van de automobilist afgenomen. Daaruit moet blijken hoe hoog zijn waardes waren. Op basis daarvan wordt zijn straf bepaald. 

Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.