Stress om verdwijnen Moerdijk slaat toe: 'Mijn migraine is weer terug'
"Ik heb weer migraine. Voor het eerst sinds jaren." Bij Martin Brusse uit Moerdijk hakt de onzekerheid over de toekomst van zijn dorp er flink in. Moerdijk verdwijnt hoogstwaarschijnlijk om plaats te maken voor meer industrie. De gemeente is al akkoord, maar het Rijk en de provincie beslissen pas deze zomer. Tot die tijd leven inwoners in onzekerheid.
Brusse verhuisde acht jaar geleden met zijn vrouw naar het dorp voor rust en ruimte. Ze investeerden in zonnepanelen en een pelletkachel en wilden er oud worden. “Mijn migraine is terug”, vertelt de gepensioneerde oud-leraar in de serie Ondertussen in Moerdijk die te zien is op Brabant+. “Ik ben zelfs een paar keer out gegaan. Dan wist ik even niks meer.”
Volgens Brusse komt dat door de enorme onzekerheid. De verkoop van zijn woning sleept zich voort. “De gemeente zegt met een goed bod te komen, maar wat ze bieden ligt onder de marktwaarde. En investeringen tellen maar voor een deel mee. Je moet weg, maar je weet niet waar je precies aan toe bent.”
Wat gebeurt er met de begraafplaats van Moerdijk?
Niet alleen de huizen moeten verdwijnen. Ook de toekomst van de begraafplaats is onzeker. “Daar liggen mijn vader en moeder”, vertelt Kees Tolenaars, terwijl hij naar de grafstenen wijst. “En de tweelingzus van mijn moeder ligt er recht tegenover. Ze wilden bij elkaar begraven worden.”
Er is geopperd om het kerkhof te laten bestaan, omringd door een heg, midden in toekomstig industriegebied. Of dat daadwerkelijk gebeurt, is nog niet duidelijk. “Maar wat moeten we anders?”, vraagt Tolenaars zich af. “Met wie moeten die graven anders mee?”
Besluit over toekomst in de zomer
De gemeenteraad stemde eerder al in met het plan om Moerdijk op termijn op te heffen. Het Rijk en de provincie Noord-Brabant zouden eerst eind vorig jaar een besluit nemen, maar vroegen om extra tijd. Pas komende zomer valt het definitieve oordeel. Het dorp bestaat nog, maar voor veel inwoners voelt het alsof de toekomst al langzaam wordt weggetrokken.
In de serie Ondertussen in Moerdijk volgt Omroep Brabant de inwoners in deze onzekere tijd. Elke maand verschijnt er een nieuwe aflevering. Deel 2 is vanaf nu exclusief te bekijken op onze gratis streamingdienst Brabant+.
