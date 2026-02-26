Stress om verdwijnen Moerdijk slaat toe: 'Mijn migraine is weer terug'

"Ik heb weer migraine. Voor het eerst sinds jaren." Bij Martin Brusse uit Moerdijk hakt de onzekerheid over de toekomst van zijn dorp er flink in. Moerdijk verdwijnt hoogstwaarschijnlijk om plaats te maken voor meer industrie. De gemeente is al akkoord, maar het Rijk en de provincie beslissen pas deze zomer. Tot die tijd leven inwoners in onzekerheid.

Frank Janssen Geschreven door

Brusse verhuisde acht jaar geleden met zijn vrouw naar het dorp voor rust en ruimte. Ze investeerden in zonnepanelen en een pelletkachel en wilden er oud worden. “Mijn migraine is terug”, vertelt de gepensioneerde oud-leraar in de serie Ondertussen in Moerdijk die te zien is op Brabant+. “Ik ben zelfs een paar keer out gegaan. Dan wist ik even niks meer.” Volgens Brusse komt dat door de enorme onzekerheid. De verkoop van zijn woning sleept zich voort. “De gemeente zegt met een goed bod te komen, maar wat ze bieden ligt onder de marktwaarde. En investeringen tellen maar voor een deel mee. Je moet weg, maar je weet niet waar je precies aan toe bent.”

Wat gebeurt er met de begraafplaats van Moerdijk?

Niet alleen de huizen moeten verdwijnen. Ook de toekomst van de begraafplaats is onzeker. “Daar liggen mijn vader en moeder”, vertelt Kees Tolenaars, terwijl hij naar de grafstenen wijst. “En de tweelingzus van mijn moeder ligt er recht tegenover. Ze wilden bij elkaar begraven worden.”

Kees Tolenaars op de begraafplaats van Moerdijk