Auto slaat over de kop op snelweg bij Waalwijk, bestuurder raakt gewond

Een automobilist is woensdagochtend gewond geraakt bij een ongeluk op de A59 bij Waalwijk. De bestuurder raakte van de weg, sloeg over de kop, vloog over de sloot en kwam op de zijkant in een weiland terecht.

De bestuurder is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer kwam ook ter plaatse, maar hoefde niet in actie te komen.

Een takelbedrijf moet de auto eerst over de sloot trekken voordat die geborgen kan worden. Het verkeer op de A59 had weinig tot geen last van het ongeluk, omdat de hulpdiensten op de vluchtstrook konden staan. Wel ontstond een korte kijkersfile.